Perché giugno è il mese del Pride? Il calendario, tutte le date in Italia

Giugno è celebrato come il mese del Pride in gran parte del mondo in commemorazione dei Moti di Stonewall, un punto di svolta nel movimento per i diritti LGBTQ+. Ecco a seguire alcuni cenni storici ed il calendario delle prossime date dei Pride 2024 in Italia.

Pride, al via il mese dell’orgoglio Lgbtqia+

I moti di Stonewall ebbero luogo nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969, quando la polizia fece una retata allo Stonewall Inn, un bar gay a New York City. Questa retata non fu la prima, ma fu diversa dalle precedenti perché gli avventori e i membri della comunità LGBTQ+ reagirono con proteste e scontri, che durarono diversi giorni. Questi eventi segnarono l’inizio di un movimento più organizzato e visibile per i diritti LGBTQ+.

Da allora, giugno è diventato il mese in cui si celebra il Pride, con eventi, parate e manifestazioni in tutto il mondo.

Queste celebrazioni non solo commemorano gli eventi di Stonewall, ma promuovono anche l’orgoglio, la dignità e l’uguaglianza della comunità LGBTQ+. Durante il mese di giugno, le persone e le organizzazioni LGBTQ+ ricordano le lotte passate, celebrano i successi raggiunti e si mobilitano per le sfide future.

La storia dei Pride in Italia

La storia dei Pride in Italia ha radici negli anni ’70, ma è negli anni ’90 che le celebrazioni del Pride iniziano a prendere forma come le conosciamo oggi.

Il primo Pride in Italia si tenne a Roma nel 1994. Quest’anno, dunque, ricorrono i primi trent’anni della prima parata dell’orgoglio arcobaleno nelle strade della Capitale. Nel 1996 si è aggiunta Bologna e l’anno seguente anche Napoli.

Sempre Roma si è resa protagonista della grande manifestazione del 2000, il World Pride, proprio nell’anno del Giubileo. Un’occasione che portò ad accendere i riflettori dell’opinione pubblica e politica sui diritti della comunità rainbow.

Calendario Pride giugno 2024: le date italiane

Sebbene l’onda Pride 2024 sia già iniziata lo scorso 6 aprile, inaugurata dal Sanremo Pride e proseguita poi nel mese di maggio con i Pride di Parma, Alessandria, Modena e Terni, è giugno il mese più ricco di manifestazioni. Ecco di seguito il calendario completo: