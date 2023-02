Perché Giorgia Soleri ha lasciato Instagram e Twitter? Malattia messa in dubbio, cosa è successo

Giorgia Soleri, influencer e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha deciso di chiudere (per ora) i suoi profili Twitter e Instagram. Una decisione giunta dopo l’ennesimo post in cui veniva messa in dubbio la sua malattia e, dunque, la sua stessa storia personale.

Perché Giorgia Soleri ha lasciato Instagram e Twitter: c’è chi nega la sua malattia

Questa volta Giorgia Soleri ha preso una decisione importante e, si spera, non definitiva. Prendersi una salutare pausa dai social, negli ultimi tempi diventati inevitabilmente sempre più tossici. Una scelta sicuramente drastica ed al tempo stesso comprensibile, sebbene questo andrà ad influire anche sul suo lavoro.

Al momento sia il profilo Instagram che Twitter di Giorgia Soleri risultano disattivati. La 27enne ormai da qualche tempo, esattamente da quando l’attenzione si è concentrata su di lei, sulla malattia e sulla sua vita privata, ha dovuto fare i conti con i giudizi spesso violenti ed inesatti.

Prima di giungere alla sua decisione di lasciare Instagram e Twitter, Giorgia Soleri aveva pubblicato alcune Stories le insinuazioni di alcuni hater che mettevano in dubbio la sua malattia e in particolare l‘endo belly, ovvero il gonfiore addominale, conseguenza dell’endometriosi. Qualcuno si è spinto oltre asserendo di usare la scusa della malattia per giustificare il fatto che sia ingrassata.

Giorgia ha parlato di “cattiveria, arroganza, saccenza e ignoranza di persone che continuano a invalidare la mia storia, il mio dolore e le mie diagnosi”.

Al suo sfogo ha anche aggiunto l’ennesima testimonianza di grande dolore che l’avrebbe tenuta sveglia fino a tardi e fatto rinunciare ai suoi programmi. Eppure c’è chi avrebbe il coraggio di negare la sua malattia. Poco dopo, la Soleri ha spento i suoi social.