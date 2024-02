Gazzelle, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, è un noto cantante di 32 anni, originario di Roma. Conosciuto per il suo stile unico e distintivo, Gazzelle ha sempre attirato l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per il suo look. In particolare, i suoi occhiali scuri e il suo taglio di capelli sono diventati parte integrante della sua immagine.

Perché Gazzelle porta sempre gli occhiali scuri? Look e taglio di capelli

Gazzelle è spesso visto con occhiali scuri, che sono diventati una parte fondamentale del suo look. Questi occhiali non sono solo un accessorio di moda, ma sembrano essere un modo per il cantante di mantenere una certa riservatezza e mistero.

Come lui stesso ha dichiarato in varie interviste, gli occhiali scuri gli permettono di nascondersi dietro una sorta di “armatura”, proteggendolo dallo sguardo del pubblico e permettendogli di mantenere una certa distanza.

Il suo particolare look

Per quanto riguarda il taglio di capelli di Gazzelle, non ci sono informazioni specifiche disponibili. Tuttavia, possiamo notare che il suo stile sembra seguire le tendenze attuali.

Secondo le tendenze del 2024, i tagli di capelli saranno più casuali e naturali, meno impostati e più vissuti.

Le forme sfilate e allungate, le sfilature anni Settanta, e le lunghezze destrutturate, messy e stropicciate sembrano essere le tendenze dominanti.

Questo stile “vissuto”, ma soprattutto vivibile, sembra riflettere perfettamente l’immagine di Gazzelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAZZELLE (@gazzelle__)