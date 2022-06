Luigi Strangis dopo la vittoria di Amici 21 ha svelato numerose curiosità. Intervistato dai bravi colleghi di All Music Italia, il cantante ha raccontato per quale motivo porta (spesso) gli occhiali da sole.

Se porto gli occhiali per una questione di stile o se per nascondere sguardi che potrebbero dare troppo di me? Non indosso sempre gli occhiali eh, diciamo che alterno. Sicuramente mi piacciono e sicuramente perché voglio nascondere qualcosa.

Il vincitore di Amici 21 ha parlato anche di Maria De Filippi e del suo rapporto con lei:

Credo che appaia la sensibilità di Maria in tv. Io l’ho vissuta davvero tanto. Abbiamo avuto molti confronti, anche perché io ho parlato molto poco di me, e quindi ha cercato di darmi una mano su questo perché non mi faceva bene, soprattutto lì dentro. Di lei mi porterò queste lezioni di vita che ogni tanto mi dava quando magari stavo un po’ più giù o quando c’era qualcosa che non andava. Penso di essermi sentito davvero me stesso con lei.