Ha vinto Amici 21 ed oggi si propone di conquistare anche la classifica delle canzoni dell’estate 2022. Lui è il giovane Luigi Strangis che nelle passate ore si è reso protagonista di una interessante intervista a Radio Smeraldo ripresa dai colleghi de LaNostraTv.it. Luigi ha confidato di aver vissuto dei momenti difficili nella Scuola televisiva di Maria De Filippi.

Per l’ex allievo di Rudy Zerbi e vincitore di Amici 21, Luigi Strangis, l’esperienza nella Scuola più ambita d’Italia non è sempre stata semplicissima. Non sono mancati momenti complicati ed a tal proposito il giovane cantautore ha svelato un retroscena relativo al periodo prima della semifinale:

E’ capitato qualche momento no, però sono un tipo che cerca di superarlo subito anche da solo. Cerco di non pensarci troppo e di andare avanti. Un momento no? E’ successo nella settimana della semifinale, dove davvero stavo dando i numeri ma con me stesso in generale, sono stati tipo tre giorni pesanti per me.