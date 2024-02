Colpo di scena al Grande Fratello nel corso della 34esima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Fiordaliso ha deciso di abbandonare il reality: perché? La sua decisione ha spiazzato sia il padrone di casa che i suoi ormai ex inquilini. Scopriamo cosa è successo nel corso della diretta.

Perché Fiordaliso ha abbandonato il Grande Fratello

Le ultime giornate per Fiordaliso sono state tutt’altro che semplici. La cantante ha vissuto diversi momenti di grande sconforto, fino alla decisione di abbandonare il Grande Fratello, comunicata nel corso della puntata di ieri.

Signorini ha voluto parlare direttamente con la concorrente e per questo l’ha chiamata in Super Led ripercorrendo con gli spettatori i momenti salienti della sua avventura nella Casa del Grande Fratello. Un periodo di vera e propria rinascita per la stessa artista, come ha avuto modo di confermare. A questo punto proprio Fiordaliso ha preso la parola:

È difficile rimanere rinchiusa nella Casa, ho bisogno di aria e una giornata diventa pesante e mi rendo conto che non posso più dare niente ai ragazzi. Mi mancano i miei figli e la mia famiglia. Non ce la faccio proprio più. È l’ultima chance. Sono proprio arrivata alla fine di quest’avventura.

La cantante ha anche spiegato quali saranno i suoi rapporti con gli ex inquilini fuori dalla Casa:

Sono tutti figli miei oramai. È una famiglia allargata. Questa è un’edizione speciale e magica. Io sto male. Io ieri sera quando li guardavo mi sentivo male come se li stessi per tradire. Non ne ho parlato con nessuno.

Quindi ha fatto ritorno in Casa dove ha comunicato la sua decisione al resto dei concorrenti che sono crollati in lacrime, cercando invano di farle cambiare idea:

Io vi lascio ragazzi. Io vi amo moltissimo, veramente, però non ce la faccio più a stare qua dentro. Devo uscire. Mi sembra quasi di tradirvi ma io non ce la faccio. Non so più neanche come dirvelo perché è come se vi tradissi ma non ce la faccio, vi devo lasciare. Vi voglio bene e vi aspetto fuori, non vedo l’ora di farci un’ubriacatura con tutti voi. La cosa più bella è che stasera non nominerò nessuno di voi. Vi ho vissuto fino all’ultimo.

La decisione di Fiordaliso è molto sofferta… sente già la mancanza di quelli che oramai considera come suoi figli. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/6A4VcTxOwJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2024