Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 34esima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. L’appuntamento ha avuto in serbo una serie di novità ed emozioni, a partire dal ritorno in Casa di Giuseppe Garibaldi, fino all’uscita – per sua volontà – di Fiordaliso.

Preferito Grande Fratello: la puntata del 5 febbraio 2024

In una puntata del Grande Fratello ricca di avvenimenti, non è mancato il risultato del televoto (non eliminatorio) e che vedeva questa settimana quattro concorrenti a rischio: Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Stefano Miele e Vittorio Menozzi.

I primi due concorrenti a salvarsi per volere del pubblico da casa sono state Beatrice e Letizia, mentre a superare il ballottaggio è stato Vittorio, che ha avuto la meglio su Stefano. Quest’ultimo è quindi finito direttamente al televoto eliminatorio della prossima settimana.

Ecco quali sono state le percentuali di questo televoto: Beatrice Luzzi è stata la preferita con il 45% dei voti a suo favore. A seguire, Letizia con il 37%, Vittorio con il 14% e infine Stefano con appena il 4%.

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello. I concorrenti hanno scelto chi mandare al televoto eliminatorio:

Greta ha nominato Federico

Giuseppe ha nominato Vittorio

Stefano ha nominato Giuseppe

Varrese ha nominato Beatrice

Beatrice ha nominato Massimiliano

Letizia ha nominato Beatrice

Sergio ha nominato Federico

Anita ha nominato Vittorio

Vittorio ha nominato Rosy

Marco ha nominato Beatrice

Perla ha nominato Beatrice

Federico ha nominato Sergio

Paolo ha nominato Beatrice

Grecia ha nominato Beatrice

Rosy ha nominato Beatrice

I nominati della serata sono stati: Stefano, Beatrice, Federico e Vittorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)