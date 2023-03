Perché gli eliminati dal GF Vip non sono in studio? Ex Vippona svela: “Decisioni dall’alto, paghiamo per gli altri”

Da qualche settimana a questa parte, in concomitanza con il cambio di rotta assunto necessariamente al GF Vip dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi, molte cose sono cambiate anche nello studio del reality. Gli spettatori si sono accorti certamente che le presenze si sono particolarmente ridotte, soprattutto quelle degli ex concorrenti. E c’è ovviamente chi non l’ha presa benissimo.

Perché gli eliminati dal GF Vip non sono in studio? Il motivo

Sarah Altobello, una delle ultime eliminate dal GF Vip, intervistata da Fanpage.it ha manifestato un certo malcontento, puntando il dito soprattutto nei confronti dei Vipponi. E così dopo la sua uscita non è più tornata in studio. Cosa è successo?

Decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito “scabroso” e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi.

La stessa Sarah ha ammesso di essere uscita dalla Casa e di aver creduto di fare ritorno in studio nella puntata seguente, ma così non è stato:

Sono uscita dalla Casa e pensavo di tornare in studio il lunedì successivo ma il mio manager mi ha comunicato che non ero stata convocata. Mi va anche bene, fare scena muta in studio non mi avrebbe cambiato la vita. Ho fatto un percorso mirabile e altisonante.

La questione, ad ogni modo, riguarderebbe tutti i concorrenti eliminati: