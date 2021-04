Perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati? Proseguono le rivelazioni dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip in merito alla sua vita sentimentale al fianco di Rosalinda Cannavò e le sue relazioni precedenti prima di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo avere precisato cosa pensa del parere di Dayane Mello, sempre intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha anche detto per quale motivo si è lasciato con la sua ex fidanzata:

Perché ci siamo lasciati? Ci siamo lasciati a marzo scorso, più di un anno fa. E’ stato un allontanarsi “tra virgolette” naturale. Non c’è stato alcun tradimento o altro. Mi ha lasciata lei perché dopo quattro anni il sentimento non c’era più.

O era la storia della vita oppure il sentimento non cresce e nel nostro caso non è decollato. Se l’ho più risentita? No ma non cambia. E’ una persona che comunque stimo… Non penso ci sia rimasta male che mi sono fidanzato di nuovo è fidanzata anche lei, credo che la stima rimanga comunque ma non ci sono motivi per sentirci.