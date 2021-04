Dopo essere stato criticato da Dayane Mello nelle scorse settimane, Andrea Zenga prende parola ospite di Giada Di Miceli su Radio Radio durante “Non succederà più”.

Andrea Zenga: “Dayane Mello? Il suo parere non m’interessa!”

L’ex del Grande Fratello Vip ha preso una posizione netta in merito al pensiero della modella brasiliana. “Sinceramente non mi interessa il suo parere”. In questo modo ha esordito Andrea Zenga mettendo un punto sulle passate dichiarazioni di Dayane Mello che aveva criticato il suo rapporto d’amore con la fidanzata Rosalinda Cannavò.

E per quanto riguarda l’amicizia tra Rosalinda e Dayane ha aggiunto:

Tra di loro c’è stata una grande amicizia all’interno di un programma, io la rispetto, hanno avuto delle incomprensioni. So che si sentono. Sono grandi abbastanza da gestire i propri rapporti.

Spazio anche per Dayane Mello e Rosalinda Cannavò come donne ideali al suo fianco:

Se potevo piacere a Dayane? Tra noi c’è stato un bacio vero ma per gioco. E’ stato più un gioco che altro, non penso che sia stata interessata a me. Credo che eravamo gli opposti. Rosalinda, invece, ha delle cose che cercavo in una donna. Mi ha colpito di lei la timidezza e i modi gentili. E’ una ragazza ammirevole, io sono fiero di come si comporta.