Quali saranno i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express? Ormai da settimane sono trapelate le prime indiscrezioni sul possibile cast anche se, al momento, ancora non sono arrivate delle conferme.

Pechino Express, ex concorrente del Grande Fratello Vip “rimbalzata”: ecco chi è

Tra i possibili concorrenti della prossima edizione ci potrebbero essere: Aka7even e LDA, Jake La Furia, Enzo Salvi e Nicola Ventola. Si è parlato pure di Federico Fashion Style che sarebbe stato costretto a rinunciare per via delle problematiche legali con l’ex moglie.

Per quanto riguarda gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ci sarebbero dovute essere Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni ma, quest’ultima, in crisi con Alessandro Basciano, ha preferito rinunciare.

Secondo quanto riporta Deianira, anche un’altra ex vippona ci avrebbe provato: Giaele De Donà.

Ecco cosa ha scritto in merito la gossippara:

Visto che sparate nomi a caso pare (si fa per dire) che Giaele abbia fatto il provino per Pechino e non l’abbiano presa. Comunque non è stata l’unica degli ex inquilini della casa del Gf Vip ad essere stata rimbalzata. E non parlo di Antonella, ma della restante combriccola tranne alcuni.

Tuttavia, a poche ore di distanza dal lancio dell’ipotetica indiscrezione, proprio Giaele De Donà è intervenuta su Twitter smentendo questa voce: