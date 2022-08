Fervono i preparativi in vista della nuova edizione di Pechino Express, il reality condotto da Costantino della Gherardesca e che starebbe prendendo sempre più forma. Al momento, infatti, sarebbero in corso i provini per la nuova edizione e già trapelano interessanti nomi provenienti da altri reality tra cui GF Vip e Isola dei Famosi.

Pechino Express, i possibili concorrenti

Mentre si attendono le conferme ufficiali, ThePipol_TV svela quali sarebbero i papabili nomi che potrebbero far parte della prossima edizione di Pechino Express. Per la presunta coppia degli ex gieffini, potrebbero partire verso terre lontane Alex Belli e Delia Duran.

Protagonisti indiscussi del ‘triangolo’ che ha visto coinvolta anche Soleil Sorge nella passata edizione del GF Vip, hanno spesso dimostrato di amare l’avventura e sarebbero perfetti per un reality come Pechino Express. Il feeling e l’apertura mentale non manca in loro e dunque rappresenterebbero una possibile accoppiata vincente.

E ancora, Le tenniste, squadra che potrebbe vedere al suo interno la presenza di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Infine altri due volti provenienti dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ovvero Edoardo Tavassi e l’amico e vincitore Nicolas Vaporidis.

In attesa di maggiori conferme, DavideMaggio.it ricorda che dal prossimo 6 settembre sarà possibile gustarsi la nona edizione del reality itinerante anche free su TV8.