Pazza è la canzone di Loredana Bertè al Festival di Sanremo 2024. Per la celebre cantante si tratta della sua dodicesima volta sul palco dell’Ariston, a distanza di quattro anni dal successo di Cosa ti aspetti da me. Di cosa parla il brano sanremese? Ecco il significato.

La canzone Pazza di Loredana Bertè in gara al Festival di Sanremo 2024 è stata scritta dalla stessa Bertè con A. Bonomo – L. Chiaravalli – A. Pugliese.

La regina del rock italiano torna a Sanremo 2024 e lo fa con un brano nel suo stile, un grido liberatorio d’amore verso se stessa e la vita. La stessa cantante ha spiegato che si tratta di un brano autobiografico.

In merito al significato di Pazza a Sanremo 2024, Loredana Bertè ha confidato, alla vigilia della sua esibizione:

Parlando proprio del significato, Rolling Stone ha scritto:

La canzone cattura l’essenza delle emozioni sfrenate, portando l’ascoltatore in un vortice di sentimenti intensi e travolgenti. Attraverso le note musicali e le liriche avvincenti, Loredana Bertè dipinge un ritratto vivido di una relazione caratterizzata dalla determinazione, dalla ribellione e dalla straordinaria vitalità dell’amore. Le melodie coinvolgenti accompagnano la voce unica di Bertè, trasmettendo un’energia contagiosa che si riflette nella descrizione della protagonista come “pazza” per amore. La canzone esplora il tema della perdita di controllo di fronte a una passione travolgente, trasformando la normalità in un’avventura selvaggia e appassionata.