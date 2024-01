Gli aerei di ieri hanno destabilizzato gli equilibri della Casa del Grande Fratello. Due in particolare, hanno scosso il rapporto tra Perla e Giuseppe, facendo emergere nuovamente la questione della malizia sollevata da Mirko.

I fan della ragazza le avrebbero detto di tenere gli occhi aperti e di credere al suo ex, un altro aereo, non firmato, la invita a mettere meno cuore e più mente in Casa.

La Vatiero non sa come prendere questi avvertimenti, ma di una cosa è certa: Giuseppe non è malizioso e la loro amicizia è vera, autentica.

Tra i tanti concorrenti che hanno commentato l’accaduto, Federico che ha preso fortemente le parti di Giuseppe:

Mirko ha detto solo cag*te, fa il pavone, è tornato a casa e ha ritrovato le palle che qua non ha mai avuto, non mi è piaciuto come ha trattato Giuseppe che fino a ieri chiamava amico, Perla non è stupida. Mirko dovrebbe lasciare che Perla viva questa esperienza senza lui, senza condizionamenti.

Anche Perla è del parere che ci sia qualcosa che non torna, tuttavia, insieme a Federico, ipotizza che magari il messaggio non sia rivolto a Giuseppe.

Federico, però, ha continuato:

Se si fidasse davvero di Perla, se fosse davvero maturato come dice, dopo cinque anni non dubiterebbe di lei.

Cosa ne pensate delle parole di Federico? Prevedo un prossimo confronto lunedì sera:

Federico che cerca disperatamente un blocco per martedì?

Mirkeo ignora questo sfigato ti prego #Perletti pic.twitter.com/vLjnw94fv8 — Rita🍒 (@Ritacherry09) January 20, 2024