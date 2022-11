Sarah Altobello e Patrizia Rossetti hanno scoperto di avere un uomo in “comune” durante una chiacchierata al Grande Fratello Vip al termine della diretta. Niente di affettivo (forse…), ma la persona in questione è il manager Tony Toscano.

“Tony Toscano mi vuole. Lui è la mia confort zone. – ha affermato Sarah così come riportano i colleghi di Biccy.it – Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se sono oppressa, però gli voglio bene ed è un amico”.

La Altobello afferma di sentirsi “pressata” da il manager:

Non capisce, io gli dico che gli voglio solo bene ma lui è innamorato. Certo, devo dire che ha fatto molto per me nel lavoro, ma voglio restare un’amica. Tra noi ci sono stati dei grandi litigi. Vorrei che questa esperienza gli riuscisse a far capire che dobbiamo essere amici.

Patrizia Rossetti ha svelato di aver litigato con Tony Toscano quando era il suo agente:

Lui secondo me è innamorato di te. E’ stato il mio primo agente 40 anni fa e c’ho litigato. Non ci siamo parlati per 10 anni. Gli ho detto ‘se non mi dai tutti i soldi ti denuncio’, non l’avrei mai fatto. E ripeto, per 10 anni non mi ha più parlato. Nonostante poi sia diventata la Rossetti, famosa e popolare, nulla.

Sono stata io a riavvicinarlo. Gli ho mandato gli auguri per il suo compleanno. L’ho incontrato dietro le quinte di Barbara d’Urso e da lì ci siamo parlati di nuovo. Eravamo nel backstage con Stefano Tacconi e fui io ad andare da lui a salutarlo. Da allora abbiamo ripreso i rapporti.