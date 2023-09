Paolo Masella è il concorrente del Grande Fratello che sta facendo più discutere in queste ore. Durante un allenamento giornaliero di Alex Schwazer ha fatto una battuta infelice che non è passata inosservata.

La gaffe di Paolo: ecco cosa ha detto ad Alex al Grande Fratello

Alex utilizza ogni giorno il tapis roulant per poter tornare in gara nel 2024. Per questo motivo lo sportivo passa molto tempo ad allenarsi per mantenersi in forma anche dentro la Casa del Grande Fratello.

Paolo Masella si è avvicinato al marciatore dicendo: “Oggi ci si ricomincia a dr**are”. Poi ha specificato che stava parlando degli integratori che gli autori del Grande Fratello gli passeranno in queste ore.

Alex inizialmente non aveva capito e, forse per questo motivo, il macellaio ha aggiustato il tiro. Tuttavia, la gaffe non è passata inosservata al popolo social e, dopo il burrascoso passato di Alex, non è sembrata proprio la migliore cosa da dire.

Ecco il VIDEO.