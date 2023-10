Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposano? A quanto pare sì e potrebbe avvenire anche prima del previsto, almeno stando alle parole dell’ex Vippone. Ciavarro ne ha parlato proprio durante la puntata di Forum andata in onda ieri, incalzato dalla padrone di casa Barbara Palombelli, complice una delle storie al centro dell’appuntamento.

Paolo Ciavarro sposa Clizia Incorvaia: ecco quando

“Sposarsi conviene”, ha commentato la Palombelli, cercando di saperne di più sulle intenzioni di Paolo Ciavarro in tema di matrimonio. A quel punto, il compagno di Clizia Incorvaia ha concordato con le parole della conduttrice svelando che per questa ragione presto arriverà anche per lui il fatidico giorno delle nozze.

A quel punto Barbara Palombelli ne ha approfittato per saperne di più soprattutto in merito ai tempi: “Nel 2024, 2025?”, ha domandato. “Nel 2024 dai… è la prima volta che do una data”, ha replicato Paolo Ciavarro.

Le sue parole hanno reso molto felice Clizia Incorvaia che ha condiviso sui social l’estratto della puntata di Forum commentando:

Adoro questi video che voi Ciavarrini mi inviate. Ciavarro ora lo hai detto, non scappi!

Adesso però, per completare il tutto mancherebbe ancora la proposta e l’anello, come ha fatto notare ancora Clizia, sebbene Ciavarro le abbia già chiesto di sposarlo. Tuttavia, la sua richiesta di sposarsi con rito civile non è stata finora accolta positivamente da Clizia che non intende rinunciare ad una cerimonia vera e propria con tutti gli amici ed i parenti più cari. Che sia riuscita a convincere Ciavarro?