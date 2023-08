Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano? Per adesso no. A parlarne in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente è stata proprio l’ex Vippona ed influencer, svelando ciò che sarebbe accaduto qualche tempo fa. A quanto pare il compagno le avrebbe chiesto di sposarlo ma lei avrebbe risposto negativamente.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: le parole sul matrimonio

Nonostante il no in risposta alla richiesta di matrimonio, le nozze per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro restano ad oggi uno degli obiettivi della coppia. Le parole dell’influencer lo confermano pienamente:

Paolo è un uomo raro: è intelligente, rispettoso, dolce, responsabile, fin troppo saggio per i suoi 31 anni. Ed è un papà meraviglioso anche se un po’ apprensivo, ha mille premure per il piccolo. Se lui è così, lo deve molto ai suoi genitori che l’hanno amato profondamente e gli hanno dato solide basi. Abbiamo gli stessi interessi e il medesimo concetto d’amore, di relazione e di famiglia, ingredienti essenziali perché un rapporto sia per sempre.

Ma quindi, come mai Clizia avrebbe deciso per il momento di rispondere con un no all’importante proposta?

Un po’ di tempo fa mi ha detto: “Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi”. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti.

Tuttavia, anche al fine di tranquillizzare i follower della coppia, Clizia Incorvaia ha fatto intendere che il matrimonio con Paolo Ciavarro ci sarà, ma tutto dovrà avvenire con calma, dal momento che avrebbe in mente la cerimonia, che ad ogni modo sarà all’insegna della semplicità:

Accadrà, chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma. Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore.