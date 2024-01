Paola Perego operata per una neoplasia: “Sottoposta a nefrectomia parziale”, cos’è e come sta

Paura per la conduttrice Paola Perego, la quale attraverso la sua pagina Instagram, nelle passate ore ha annunciato di essere stata ricoverata ed essersi sottoposta ad un intervento di nefrectomia parziale a causa di una neoplasia. Di cosa si tratta e come sta ora?

Con un post pubblicato su Instagram, Paola Perego ha fatto sapere di essere in ospedale, svelando anche il motivo dell’intervento al quale si è sottoposta:

Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita.

La conduttrice di Citofonare Rai2 è stata travolta da un’ondata di affetto da parte di numerosi volti noti. Da Barbara d’Urso a Mara Venier e Simona Ventura, sono state molteplici le colleghe che hanno manifestato tutta la loro vicinanza.

Il messaggio della Perego lascia intendere che sia ancora ricoverata in ospedale dopo l’operazione subita. La conduttrice ha preferito postare solo uno scatto del suo letto ma senza alcun selfie.

Ma in cosa consiste l’operazione alla quale è stata sottoposta? Intanto per neoplasia si intende un tumore. L’operazione di nefrectomia parziale, nel dettaglio, consiste nella rimozione della parte di rene affetto di patologie e che permette di conservare la parte sana. E’ una procedura che si esegue in presenza di un tumore renale organo-confinato, che non si è diffuso a distanza.

