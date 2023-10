Paola e Chiara, motivo separazione delle sorelle Iezzi: fidanzato, ex marito e figli

Paola e Chiara Iezzi, conosciute solo come Paola e Chiara, sono due sorelle che hanno formato un famoso duo musicale. Nonostante la loro grande somiglianza fisica, non sono gemelle: scopriamo se hanno un marito, un fidanzato oppure dei figli.

Paola e Chiara Iezzi, motivo separazione: fidanzato, ex marito e figli

Chiara, la bionda, è nata il 27 febbraio 1973, mentre Paola, la mora, è nata il 30 marzo 1974. Nel 2013, hanno deciso di separarsi musicalmente senza mai spiegare, in dettaglio, gli effettivi motivi della separazione.

Nel corso degli anni, hanno rilasciato varie interviste in cui cercavano di raccontare cosa fosse successo, ma le motivazioni sembrano essere diverse e disparate.

La spiegazione vera di quella rottura però è arrivata solo anni dopo, quando entrambe hanno sostenuto fosse accaduto tutto a causa di uno stress eccessivo, di una tensione e hanno dichiarato di non essere più sullo stesso ritmo.

Per quanto riguarda la loro vita privata, Paola è fidanzata dal 2007 con Paolo Santambrogio, un noto fotografo. Non si sono ancora sposati e non hanno figli.

D’altra parte, Chiara ha un ex marito di nome Meir Cohen, un ex rabbino ebraico. La Iezzi si è sposata nel 2014 in un matrimonio civile celebrato a Cipro.

Tuttavia, oggi non sono più marito e moglie. Nonostante la fine del loro matrimonio, Chiara ha rivelato che hanno mantenuto buoni rapporti e non hanno figli.

Chiara Iezzi, oltre alla carriera insieme alla sorella, ha iniziato pure a recitare.

Paola Iezzi, invece, oltre alla carriera solista ha anche suonato in numerosi club come deejay.