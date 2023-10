Paola e Chiara, il duo musicale italiano formato dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica del nostro Belpaese. Con la loro musica pop contagiosa e il carisma sul palcoscenico, hanno conquistato il cuore di numerosi fan in Italia e all’estero. Hanno figli, un marito e sono gemelle? Scopriamo tutte le curiosità sulla loro vita privata.

Paola e Chiara, sorelle o gemelle? Fidanzati e figli

In merito alle curiosità sulla loro vita privata, Paola e Chiara, nonostante la grande somiglianza fisica, non sono gemelle ma sorelle (la mora è Paola e la bionda è Chiara). Ma qual è il cognome delle sorelle della musica italiana? Le due artiste si chiamano Iezzi, come scritto in apertura del nostro articolo.

Chi è la più grande tra le due? Paola è nata il 30 marzo del 1974 mentre Chiara nasce a Milano il 27 febbraio 1973 (ed è la sorella maggiore).

Paola è fidanzata da 14 anni con il fotografo di moda Paolo Santambrogio ma non hanno figli ed ha spiegato il motivo intervistata da Vanity Fair:

Mai pensato di avere dei figli. Siamo una coppia di artisti, e gli artisti fanno fatica con i figli. L’arte necessita di una devozione spesso totalizzante. Lo avrei fatto se avessi smesso di fare questo mestiere, che però è stato più forte di qualunque altra cosa.

Mentre Chiara dopo il matrimonio con l’ex rabbino Meir Cohen adesso dovrebbe essere attualmente single.

Anche lei non ha figli:

Mi sarebbe piaciuto, non è successo, e mi è mancato. È passato il momento in cui potevo farlo quindi mi sono presa cura di me con la terapia psicologica e poi ho preso un cagnolino, Luce, che accudisco come un bimbo.

Perché hanno litigato? Ecco i motivi della rottura