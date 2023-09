Paola e Chiara, il duo musicale italiano formato dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. Con la loro musica pop contagiosa e il carisma sul palco, hanno conquistato il cuore di numerosi fan in Italia e all’estero. Hanno figli, un marito e sono gemelle? Scopriamo tutte le curiosità sulla loro vita privata.

Paola e Chiara, sorelle o gemelle? Fidanzati e figli

In merito alle curiosità sulla loro vita, Paola e Chiara, nonostante la grande somiglianza fisica, non sono gemelle ma sorelle (la mora è Paola e la bionda è Chiara). Ma qual è il cognome delle sorelle della musica italiana? Le due artiste si chiamano Iezzi, come scritto in apertura del nostro articolo.

Chi è la più grande tra le due? Paola è nata il 30 marzo del 1974 mentre Chiara nasce a Milano il 27 febbraio 1973 (ed è la maggiore).

Paola è fidanzata da 14 anni con il fotografo di moda Paolo Santambrogio ma non hanno figli ed ha spiegato il motivo intervistata da Vanity Fair:

Mai pensato di avere dei figli. Siamo una coppia di artisti, e gli artisti fanno fatica con i figli. L’arte necessita di una devozione spesso totalizzante. Lo avrei fatto se avessi smesso di fare questo mestiere, che però è stato più forte di qualunque altra cosa.

Mentre Chiara dopo il matrimonio con l’ex rabbino Meir Cohen adesso dovrebbe essere single.

Anche lei non ha figli:

Mi sarebbe piaciuto, non è successo, e mi è mancato. È passato il momento in cui potevo farlo quindi mi sono presa cura di me con la terapia psicologica e poi ho preso un cagnolino, Luce, che accudisco come un bimbo.

Perché hanno litigato? Motivi rottura

Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta.- ha affermato Paola Ieizzi intervistata da Rolling Stone – Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.