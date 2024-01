Paola Caruso parla del suo ritorno ad “Avanti un altro” e dice cosa ne pensa di Sonia Bruganelli. Poi, nel corso di una chiacchierata radiofonica, ha lanciato una frecciatina anche a Barbara d’Urso, colei che la faceva lavorare durante i tempi d’oro.

Intervistata da Turchese Baracchi durante il programma radiofonico Turchesando, Paola Caruso ha raccontato il suo ritorno ad Avanti un Altro dopo 6 anni di assenza:

Ora è il momento giusto per tornare, nulla succede per caso nella vita. La cosa bella è che quando non sono stata più ad Avanti un altro la gente non se n’è resa conto, anche quando c’erano le altre pensavano che ero io.

Mi ha chiamato Sonia Bruganelli e mi ha chiesto di tornare ad Avanti un Altro perché Paolo ci teneva. Una chiamata più bella non potevo riceverla, loro li sento come una famiglia.