Il padre di Samira Lui del Grande Fratello, chi è? “Non l’ho mai conosciuto”

Padre di Samira Lui del Grande Fratello: chi è? La bellissima showgirl si sta facendo conoscere molto dal pubblico da Casa. Ed infatti, proprio in questi giorni ha parlato di sua madre e del suo papà, svelando di non aver mai conosciuto l’uomo ma – forse – di sentire il desiderio di conoscerlo.

Samira ha parlato della dolorosa assenza del papà nella sua vita: “Non ho mai conosciuto mio padre”. La concorrente ha anche rivelato di aver visto soltanto una fotografia di lui e di non aver mai compreso le ragioni che l’hanno portato a rifiutarla come sua figlia.

Tuttavia, Samira sottolinea l’amore e la forza della mamma nel suo racconto: “Mia madre è stata straordinaria”, afferma, esprimendo gratitudine per la donna, che nonostante le difficoltà ha cresciuto la showgirl con valori e amore.

Nonostante la curiosità di conoscere suo padre, Samira riconosce il dono prezioso di essere stata allevata da una madre forte e amorevole.

La mamma di Samira, come raccontato da lei stessa al Grande Fratello, vive ad Udine:

L’unica cosa che mi manca è la mia famiglia che vive ad Udine. Col treno sono sei ore. Sì lei verrebbe a Roma, ogni tanto viene… è venuta anche con mia zia e le ho portate in trasmissione.

Mia mamma ora non lavora più, è in pensione. Lavorava in una cooperativa sociale per il trasporto dei disabili.