Il rapporto tra Paolo Masella del Grande Fratello ed il padre Danilo resta ad oggi molto complesso. Proprio del papà del gieffino si parlerà nella puntata odierna del reality, come anticipato anche dal conduttore Alfonso Signorini: “Paolo ha il rifiuto del padre con cui non vuole avere nulla a che fare. Ha idealizzato sua madre ma con la figura del padre non ha ancora fatto la pace”.

Danilo, chi è il papà di Paolo Masella del Grande Fratello

Ma chi è il papà di Paolo Masella? Sull’identità dell’uomo c’è il massimo riserbo, a parte il nome Danilo citato dallo stesso concorrente, ma fa impressione la durezza del ragazzo nei confronti del genitore. Di recente ne ha parlato in casa con la coinquilina Angelica, con la quale si è aperto per la prima volta parlando del genitore paterno.

La mamma e il papà di Paolo si sono separati molto tempo fa e da qualche tempo il gieffino ha interrotto i rapporti con lui. Ecco cosa ha raccontato:

Non ho un legame con lui da tre anni. Al matrimonio di mia sorella c’era, ma anche a Natale o altri eventi capita che c’è. Non dico ‘se c’è papà non vengo’, non le faccio queste cose. Però sono capace di accendere e spegnere. Passi da Danilo mio padre a Danilo e basta. Se mi fa una domanda gli rispondo, ma non ci parlo come parlerei con un padre.

Le difficoltà sarebbero principalmente tra padre e figlio, mentre con la sorella andrebbe molto meglio:

Mia sorella ci sta bene. Io invece voglio una persona vera. Se dovessi farti conoscere mio figlio voglio che gli dai un bell’esempio. Se ti metto davanti a un bivio, che non puoi vedere tuo nipote e portare avanti il tuo cognome, è tosta.

Paolo Masella al momento non ha spiegato bene i motivi del loro allontanamento ma ha lasciato intendere che il padre ha dei problemi con se stesso che hanno portato a rovinare il rapporto in famiglia:

Dovrebbe migliorarsi. Se hai un problema che ti fa soffrire, devi farti aiutare. Se non lo fai te, come pretendi che lo faccio io? Gli sono andato incontro tante volte, è da quando ho 10 anni che litigo con mio padre.

E sulla madre ha concluso:

Mi ha sempre detto e mi dice ‘Perdonalo, vacci’. Mia madre è un angelo. Ci ha fatto resistere agli errori che nella vita lui ha fatto con noi.