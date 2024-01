Chi è il nuovo Padre Natura di Ciao Darwin? Il popolare show televisivo italiano condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è tornato su Canale 5 lo scorso 24 novembre: scopriamo chi è il protagonista della sesta puntata del 12 gennaio 2024.

Padre Natura di Ciao Darwin 9: chi è il protagonista della sesta puntata

Una delle figure iconiche dello show, viene interpretata da diverse modelle che hanno lasciato a bocca aperta il pubblico dello show per via della loro bellezza mozzafiato.

Alcune delle Madri Natura passate includono Annabelle Susanne Brewka, Vanessa Rae Kelly, Paola Di Benedetto e Sara Croce.

Nella nona edizione del programma, intitolata “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7”, ci si aspetta che la figura di Madre Natura sia presente nelle dieci puntate programmate.

Spazio, questa sera, per la figura di Padre Natura, sarà lui a scendere la famosa scalinata.

Chi è Padre Natura? Sarah Shaw protagonista della quinta puntata

Nella puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5, vede l’ingresso di Sarah Shaw come Madre Natura. La modella bionda e dagli occhi azzurri torna a vestire i panni di Madre Natura dopo il suo ingresso nella seconda puntata.

Sarah Shaw scende l’iconica scalinata della trasmissione e viene raggiunta dal conduttore. “Donna meravigliosa e affascinante, sei tornata a trovarci e grazie a te questa sera io potrò godere del tuo sorriso”, afferma Bonolis. I complimenti del conduttore vengono però interrotti da Luca Laurenti che entra ballando sulle note di YMCA dei Village People.

Andreea Sasu è la protagonista della quarta e terza puntata

Chi è la madre natura del quarto appuntamento?

TAG24 è in grado di svelarvi in anteprima che è il nome della protagonista della quarta puntata di Ciao Darwin di venerdì 15 dicembre è ancora una volta Andreea Sasu. Eh sì, perché in questa edizione le Madre Natura previste sono solo 4 (che quindi vedremo a rotazione) ed inoltre ci sarà anche un Padre Natura.

Chi è la protagonista della terza puntata? La bellissima modella si chiama Andreea Sasu. Ecco cosa riferisce Tag24 su di lei:

Bellezza mediterranea anche se le sue origini sono rumene, curve sinuose e forme mozzafiato, Andreea Sasu – classe 1990 – è una modella che in passato ha condiviso una storia d’amore con il pilota motociclistico Andrea Iannone, inoltre con il calciatore Riccardo Saponara.

Sarah Shaw protagonista della seconda puntata

Il suo nome è Sarah Shaw. Ma attualmente non ci sono altre informazioni in merito, ecco il suo profilo Instagram.

Aleksandra Korotkaia è la Madre Natura della prima puntata

Aleksandra Korotkaia è una bellissima modella che ha appassionato il pubblico della prima puntata di Ciao Darwin 9 ma di lei non si hanno altre informazioni.