Anche questo weekend, sabato 27 e domenica 28 gennaio, a partire dalle 16.30, su Canale 5 ritorna il programma Verissimo, presentato da Silvia Toffanin. Nel corso del primo incontro del fine settimana, la padrona di casa accoglierà svariati ospiti, pronti a raccontarsi, tra emozioni e retroscena.

Ospiti Verissimo, puntata sabato 27 gennaio 2024

Tra gli ospiti della puntata del sabato di Verissimo ci sarà Anthony Delon, che racconterà lo stato di salute e le emozioni di suo padre, Alain Delon, e del conflitto che lo oppone a sua sorella Anouchka.

Inoltre, sarà presente un’intervista all’attrice Valeria Golino, che presto apparirà nelle sale cinematografiche con il film “Te l’avevo detto”. Successivamente, l’influencer ed ex partecipante al Grande Fratello Vip, George Ciupilan parlerà per la prima volta in televisione dell’aggressione subita di recente (video in apertura).

Durante il segmento Terra Amara, la Toffanin intervisterà Sibel Taşçıoğlu, che nella soap opera interpreta il ruolo di Şermin. Nello stesso episodio, Vera Gemma apparirà per la prima volta in studio con suo figlio Maximus.

Infine, in memoria di Mino Reitano, sarà ospite la moglie Patrizia Vernola con le due figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta.

