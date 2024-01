L’ex concorrente del GF Vip, George Ciupilan, è stato vittima di una violenta aggressione nelle passate ore. Il giovane ha voluto condividere la sua drammatica esperienza in un video social (che potrete vedere in apertura), mostrando i segni su collo e volto, ma senza spiegare la dinamica.

Noto per la sua partecipazione a Il Collegio prima e La Caserma dopo, George Ciupilan negli ultimi anni ha conquistato una grande popolarità, anche grazie alla sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip. Proprio questa, secondo il ragazzo, sarebbe la causa dell’aggressione subita.

Nel video in questione l’ex Vippone appare con il volto tumefatto, vari segni sotto l’occhio e sul collo, conseguenza della violenta aggressione subita. Inoltre porta una fascia ortopedica sempre a causa del pestaggio. Non entra nei particolari, ma svela alcuni dettagli sulle conseguenze legate, dice, alla sua popolarità:

Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni, devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo, deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore.