Bacio tra George Ciupilan e Ginevra Lamborghini? Ecco svelata la verità

Torna a parlare George Ciupilan, giovane ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, il quale intervistato da Casa Pipol, ha detto la sua sul rapporto con Ginevra Lamborghini. C’è davvero del tenero tra loro due?

Bacio tra George Ciupilan e Ginevra Lamborghini? Ex Vippone interviene

George Ciupilan e Ginevra Lamborghini, nell’ultimo periodo sono sempre più vicini. Anche per tale ragione si sono diffuse le voci di un loro flirt in corso. Ma qual è la verità? Ne ha parlato in queste ultime ore nel corso del format di The Pipol, come ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it:

Dentro la Casa abbiamo sempre avuto feeling. Ho sempre chiacchierato con lei. Poi se siamo stati tutto il tempo uniti, ti dico di no. Anche quando ci siamo visti fuori è stata una ragazza che ho sentito, abbiamo chiacchierato e tutto. Ovviamente in termini d’amicizia. Io ho sempre detto che è una ragazza molto carina, molto estroversa e anche molto empatica. Bacio? No! Non c’è stato nessun bacio! Vedono due foto, un video e le persone possono pensare molte cose. Però ti dico che non c’è nulla per adesso. Io ho sempre detto che Ginevra è una bella ragazza, mi ha comunque sempre interessato. Ma l’interesse che hai per una persona non vuol dire che c’è qualcosa sotto o c’è stato. L’interesse è che ci passi del tempo insieme e ti fa piacere.

Tra gli ex Vipponi con cui Ciupilan ha spiegato di essere in contatto, ha avanzato i nomi di Luca, Amaurys, Nikita, Davide. Sugli altri ha invece commentato:

Antonella forse è quella con cui mi sono sentito di meno. Abbiamo chiacchierato, ci siamo visti ma non abbiamo approfondito il nostro discorso. Daniele ovviamente! Gli voglio bene, l’ho detto anche dentro al programma. Con le persone con cui hai feeling ci stringi un bel rapporto e le porti avanti. Con Dani ad esempio chiacchiero anche della cosa più banale.

George ha poi spiegato di aver chiarito con Nikita con la quale c’è ora un bellissimo rapporto.