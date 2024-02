Il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, Verissimo, torna anche oggi 4 febbraio con i suoi numerosi ospiti pronti a raccontarsi al pubblico di Canale 5. L’appuntamento è fissato alle ore 16.30 circa. Chi saranno i nuovi protagonisti del secondo appuntamento del weekend all’insegna della trasmissione? Di seguito le anticipazioni di Verissimo di oggi 4 febbraio.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 4 febbraio 2024

Silvia Toffanin si prepara a ricevere in studio nuovamente Pietro Orlandi per un colloquio esclusivo, durante il quale svelerà dettagli inediti che ha in mano riguardo alla misteriosa sparizione di sua sorella Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983.

In aggiunta, ci sarà un segmento dedicato alla danza, con la storia di due amati ballerini e coreografi, Kledi Kadiu ed Emanuel Lo, entrambi legati al programma Amici di Maria De Filippi e con quest’ultimo attualmente docente nel talent show di Canale 5.

Per la prima volta, le sorelle Fiore e Asia Argento appariranno insieme a Verissimo. Infine, l’amore sarà al centro della scena con Cristian e Valentina, una coppia appena formata nel programma Uomini e donne.

