Questa domenica, 28 gennaio 2024, Silvia Toffanin accoglierà in studio i nuovi ospiti di Verissimo per il secondo ed ultimo appuntamento del weekend. Archiviata la puntata di ieri pomeriggio, oggi dalle ore 16.30 arriverà su Canale 5 un nuovo appuntamento ricco di protagonisti, storie ed emozioni.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 28 gennaio 2024

Grande attesa per il ritorno, tra gli ospiti di Verissimo della nuova puntata, di Ilary Blasi, conduttrice ed amica della padrona di casa Silvia Toffanin. L’ex moglie di Francesco Totti coglierà l’occasione per presentare il suo libro “Che stupida – la mia verità”, disponibile in libreria dal 30 gennaio, in cui discute la narra della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma.

Nella stessa puntata, Anna Pettinelli, insegnante di canto di Amici, e Rosanna Fratello, del Grande Fratello, saranno presenti tra i protagonisti del rotocalco di Canale 5.

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà Roberta Capua e Piera Maggio e quest’ultima discuterà del video pubblicato sui social riguardante il presunto ritrovamento di sua figlia Denise. Una puntata ricca di storie e retroscena che andrà a chiudere il fine settimana all’insegna di Verissimo.

