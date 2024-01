Dopo la ricca puntata di sabato, Verissimo ed i suoi faranno ritorno anche oggi, domenica 21 gennaio, per il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin condurrà il suo storico rotocalco, a partire dalle ore 16.30, come sempre sulla rete ammiraglia di casa Mediaset: scopriamo di seguito tutti i protagonisti del pomeriggio.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 21 gennaio 2024

Un anno è trascorso dalla scomparsa di Siniša Mihajlović. In suo ricordo, nel pomeriggio di oggi, la sua consorte Arianna sarà presente nello studio di Verissimo portando alcuni racconti inediti della loro storia e di quella del compianto allenatore.

Tra gli ospiti di oggi di Verissimo, ci sarà anche Costantino Vitagliano. Lo storico ex volto di Uomini e Donne apparirà in studio per raccontare, per la prima volta in televisione, della seria condizione di salute che lo ha afflitto negli ultimi mesi.

In aggiunta, avremo come ospiti: Iva Zanicchi, che ha appena festeggiato il suo compleanno, Raimondo Todaro, maestro di danza del talent Amici di Maria De Filippi, e il coreografo Garrison Rochelle, attualmente impegnato in teatro con il musical Saranno famosi.

