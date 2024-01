Archiviata la puntata del sabato, oggi 14 gennaio tornano gli ospiti di Verissimo, il rotocalco condotto nel pomeriggio di Canale 5 da Silvia Toffanin. A partire dalle ore 16.30, la conduttrice accoglierà le storie di tutti i protagonisti del secondo appuntamento settimanale: scopriamo chi sono.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 14 gennaio 2024

Raoul Bova, l’attore principale della nuova serie televisiva molto attesa di Canale 5, “I Fantastici 5”, è l’ospite d’onore dell’intervista approfondita condotta da Silvia Toffanin, che percorrerà le tappe della vita professionale e privata del protagonista della puntata.

Per la prima volta, lo studio di Verissimo ospita l’attore Lino Banfi e suo figlio Walter, così come Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, e sua figlia Adele, creando un’atmosfera familiare unica.

Inoltre, tra gli altri ospiti di Verissimo di oggi, anche Eleonora Pedron, che ha recentemente conseguito la laurea in Psicologia, condivide le sue esperienze e i suoi futuri progetti. Stefano Tacconi, che ha subito un aneurisma cerebrale nel 2022, ritorna in studio per discutere del suo recupero e dei miglioramenti ottenuti grazie alla riabilitazione.

