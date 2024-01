Ornella Maccioni e Cinthya Janeth Sajaverde Osorio sono due sorelle di origini peruviane che hanno vissuto una storia toccante e commovente: scopriamo i dettagli.

Ornella Maccioni e Cinthya: la storia delle sorelle peruviane

Ornella, adottata in Italia all’età di 32 anni, ha riunito la sua famiglia peruviana e ha affrontato i gravi problemi di salute di sua sorella Cinthya.

Nel 2015 alla sorellina Cinthya (all’epoca 16enne) venne diagnosticata una forma di leucemia ed Ornella lanciò l’appello per portarla in Italia per via dei numerosi problemi sanitari del Perù.

Ornella ha garantito a Cinthya cure mediche e un nuovo inizio in Italia. Questa storia di resilienza e amore fraterno sarà raccontata durante una puntata del programma “Da noi… a ruota libera”, condotto da Francesca Fialdini.

Il programma “Da noi… a ruota libera” è uno show che intreccia le narrazioni di celebrità dello spettacolo, del cinema e della musica con quelle di individui comuni che hanno saputo affrontare le sfide della vita con successo.

La storia di Ornella e Cinthya è un esempio perfetto di come la forza dell’amore e della famiglia possa superare le difficoltà più grandi.

Il loro è un viaggio emozionante e rappresenta un legame che ha resistito al tempo e alle distanze, unendole in un viaggio doloroso verso le proprie radici.

Questa storia toccante è un esempio di come l’amore e la determinazione possano superare qualsiasi ostacolo. Ornella e Cinthya sono un esempio di coraggio e resilienza, dimostrando che l’amore fraterno non conosce confini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)