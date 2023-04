Orietta Berti torna al Grande Fratello 2023: ecco il presunto cachet

Incredibile ma vero. Nonostante la sua performance non sia stata apprezzata dal pubblico (specie quello dei social) Orietta Berti tornerà come opinionista del Grande Fratello in partenza a settembre 2023.

Orietta Berti torna al Grande Fratello: il presunto cachet

“A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come anticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip”, scrive il buon Giuseppe Candela via Dagospia.

Il giornalista prosegue e svela pure il presunto cachet:

Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti. La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione.

Cosa ne pensate?

Orietta Berti dovrebbe tornare nel ruolo di opinionista al #GFVIP. Lo rivela Dagospia. pic.twitter.com/JVEekyEIie — Trash Italiano (@trash_italiano) April 26, 2023

Il compenso di Orietta Berti negli ultimi 2 anni dopo la riconferma al GFVIP pic.twitter.com/3S8JIgX3tZ — alessio (@alessio___1) April 26, 2023