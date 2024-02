Oriana Marzoli diffida Daniele Dal Moro. La storia tra gli Oriele, quindi, giunge al termine nel modo meno opportuno possibile: facendo volare stracci e provvedimenti legali.

Oriana Marzoli diffida Daniele Dal Moro

Oriana, tramite il suo canale broadcast, ha fatto un audio contro Daniele:

Io spero veramente di cuore che questa persona non abbia neanche il coraggio di dire una parola, di nominarmi, di dire una cosa su di me dopo aver appena, a parte ieri che lo faceva capire alle amiche, avuto la conferma, che lui ha chiamato un’amica e ha detto di essere andato con questa persona, spero lo ammetta a tutto il mondo perché io non ce la faccio più ragazzi, basta ok? Spero non si parli più di me, di questa persona. Basta, perché sto facendo male a me stessa e non me lo merito.

Forza bebè ❤️ grazie per esserti dimostrata ancora una volta rispettosa e leale anche con chi non lo merita.

Ora pensa a te e vola! Fai tutti i reality che vuoi.#oriele

pic.twitter.com/g6Kktz819p — reina • bebè (@reina_bebe_) February 14, 2024



La risposta di Daniele non si è fatta attendere:

Il tuo giochetto manipolatorio finisce oggi cara mia! Stasera cala il sipario. Te l’ho già detto che puoi prendere per il cu*o i tuoi fan come fai da tutta la vita, ma con me non funziona più. Ah ti aspetto in live, se hai il coraggio di parlare a 4 occhi davanti a tutti. Ah no è vero, ti riescono bene solo i piantini fake nei vocali.

Poi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato la diffida che Oriana gli ha fatto pervenire dagli avvocati:

Successivamente Daniele Dal Moro ha anche bloccato sui social anche la sua migliore amica Valentina Vignali rea di aver confermato la sua nuova frequentazione.

A tal proposito, proprio la Vignali è intervenuta pubblicamente:

Ma non ca*armi il ca*zo te e il branco di squilibrate che mi tartassano la vita da mesi. Non sentirete più una parola da me su questo argomento. Non sapete niente di me, io non difendo la gente a prescindere perché è mia amica, c’è una ragazza che è stata al telefono con me a piangere tutta la notte e non riusciva nemmeno a respirare a momenti e io so bene cosa vuol dire. Quando soffri a quel livello c’è qualcosa che non va. Quindi vai al diavolo te e le tue prediche inutili, vi saluto io qui ho chiuso.

Grande vale ❤️‍

ci sono 2 tipi di persone ⬇️ 1- chi vuole una amica come la vignali ( io compresa )

2 – e chi mente dicendo di no #orianistas #oriele #bebeciters pic.twitter.com/1ZwCwJXMNh — (@penelopec1297) February 15, 2024