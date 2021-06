Omar Pedrini operato al cuore per un aneurisma aortico: ecco come sta, le ultime news

Problemi di salute per Omar Pedrini. Il musicista, da anni ha delle problematiche cardiache per le quali è stato già operato due volte in passato. In queste ore, quindi, è stato sottoposto a un intervento per un aneurisma aortico.

Omar Pedrini operato al cuore per un aneurisma aortico

Un problema di per sé grave quello di Omar Pedrini, ma al momento sotto controllo grazie al tempismo con cui è stato individuato. “Se andrà tutto bene sarò più forte di prima” ha scritto il cantante in un post condiviso su Facebook.

Pedrini si stava sottoponendo a un check up periodico, per lui necessario visto i problemi avuti negli anni passati. Doveva essere un pit stop di routine in vista di una serie di impegni in programma nel prossimo mese tra conferenze e concerti.

Ma gli esami hanno rilevato quello che potenzialmente è una bomba a orologeria, un aneurisma aortico, che ha consigliato un intervento prima possibile.

E per l’esattezza, lo scorso venerdì 11 giugno, il musicista è andato sotto i ferri.

Come sta Pedrini?

Il cantautore Omar Pedrini è stato operato alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare prof Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe.

L’intervento durato 5 ore è riuscito. “Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente”.

Ne ha dato notizia Veronica, la moglie dell’ex chitarrista dei Timoria. Tramite social anche lo staff di Omar ha voluto aggiornare gli estimatori sulle sue condizioni di salute.