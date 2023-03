Manca sempre meno alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023: chi parteciperà? Tra i nuovi concorrenti, da settimane, si è evidenziato pure il nome di una ex partecipante del Grande Fratello Vip.

Nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi: ex vippona con il figlio? La verità

Samantha De Grenet è stata inserita tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi insieme al figlio Brando. Tuttavia la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito questa indiscrezione pubblicando un video.

“La verità? No, non parlo…”, ha aggiunto la De Grenet: possiamo depennarla dalla lista? A quanto pare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Concorrenti Isola, nomi del cast

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Mazzoli Paolo Noise Gianmarco Onestini Helena Prestes Fiore Argento Elga e Serena Enardu Cristopher Leoni Claudia Motta Gian Maria Sainato Marco Predolin Nathaly Caldonazzo Corinne Clery

Quando inizia l’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi 2023 parte ad aprile, le puntate serali saranno il lunedì sera su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Ilary Blasi è stata confermata come conduttrice del reality, dopo il successo degli scorsi anni. Ancora top secret la lista degli opinionisti e il nome dell’inviato che vivrà l’avventura dall’Honduras vicino ai naufraghi, anche se alcune indiscrezioni stanno già circolando online.

Dove vederla?

L’Isola dei Famosi sarà visibile sui canali Mediaset: il lunedì sera su Canale 5, nel day time su La5 e su Mediaset Extra, in streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del programma, dove troverete anche notizie, aggiornamenti, fotografie delle giornate, schede dei personaggi e clip esclusive dall’Honduras.

Quanto durerà?

L’Isola dei Famosi accompagnerà i telespettatori per tutta la primavera del 2023, fino all’inizio dell’estate. L’edizione passata, la 16esima, è stata la più lunga di sempre: i concorrenti sono rimasti in Honduras per ben 99 giorni, disputando anche la finale sull’isola dell’Honduras, invece che a Cologno Monzese, dove è presente lo studio con la conduttrice e gli opinionisti che commentano in diretta le gesta dei naufraghi.