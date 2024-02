Una nuova concorrente starebbe per entrare nella Casa del Grande Fratello. Mentre le dinamiche latitano, come emerso da una conversazione recente tra Greta Rossetti e Perla Vatiero, la produzione pensa di ingaggiare nuovi protagonisti.

Nuova concorrente del Grande Fratello: Simona Tagli

Il Grande Fratello, come ormai sappiamo, si allunga fino ad aprile, andando in onda in contemporanea alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024. E così, alla luce del cast non proprio splendente, Alfonso Signorini e la sua squadra di lavoro ha pensato di ingaggiare nuovi concorrenti.

Si parte subito da un volto noto che potrebbe presto unirsi al gruppo di attuali concorrenti del Grande Fratello. Si tratterebbe di Simona Tagli, conduttrice ed ex showgirl.

Ad avanzare il suo nome nelle passate ore è stato Giuseppe Candela su X (l’ex Twitter), ipotizzando il suo ingresso già nella puntata di domani, lunedì 5 febbraio:

Simona Tagli verso il Grande Fratello. La showgirl farà il suo ingresso già domani?

La Tagli, a quanto pare, conosce bene le dinamiche di questa edizione del Grande Fratello, in quanto commenta in modo attivo durante 361Lounge, il salottino di 361 Magazine. Potrebbe essere presto la nuova antagonista di Beatrice Luzzi? Staremo a vedere…

