Nikita Pelizon vince il Grande Fratello Vip? Nella Casa più spiata d’Italia lo scorso lunedì sera la modella è entrata ufficialmente nella rosa dei finalisti facendo non poco storcere il naso agli Spartani rimasti in gioco. Proprio Giaele, in queste ore, ha svelato di aver fatto un sogno che strizza l’occhio ad un pronostico.

Nikita vince il Grande Fratello Vip? Giaele ha fatto un sogno

“Vedremo se i miei sogni sono attendibili… io ve l’ho detto cosa ho sognato, un mese fa. Quando Oriana è diventata la prima finalista ed eravamo in tantissimi… vedremo se sarà così”, ha confidato Giaele a Micol e Tavassi.

Poi ha aggiunto:

Ho sognato Nikita, proprio la scena di lei che esultava e mi sono svegliata… vediamo! Sono curiosa… non è quello che spero ma ciò che ho sognato. Spero che il mio non si realizzi… sono curiosa di vedere se… Ho una previsione ma non la dico per scaramanzia.

Anche Edoardo Tavassi ha espresso il suo punto di vista: