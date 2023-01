Nikita Pelizon, il video che sbugiarda Sarah: nuova verità dopo Onestini

Dopo i video che girano sui social dove viene sbugiardato Onestini confermando la verità di Nikita Pelizon, anche sua sorella Jessica ha condiviso una clip che conferma le parole di Sarah Altobello che si era autodefinita una “arrampicatrice sociale” chiacchierando con la modella.

Lo scorso novembre, proprio Sarah parlando con Nikita si era definita una in grado di fare anche questo cose, tirando in ballo pure un discorso legato ai sentimenti:

L’ho fatta anche l’arrampicatrice sociale, ma qua si parlava di un sentimento, perché quando io vedevo lui non capivo più niente. Un po’ come tu per Luca, come prima cosa che provi, così. Non so se è uguale, però quando lo vedevo per me il resto non esisteva più.