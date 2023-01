Dopo il trattamento ignobile che ha ricevuto Marco Bellavia, nella Casa del Grande Fratello Vip c’è, oggettivamente, una nuova “preda”: Nikita Pelizon. Fuori dalla residenza più spiata di Cinecittà, gli estimatori la stanno sostenendo appieno ma, dentro le quattro mura, la situazione è nettamente differente (e Nicole Murgia ne ha dato recentemente conferma).

Nikita presa di mira al GF Vip, l’agghiacciante gesto di Nicole Murgia

Dopo i gesti scaramantici di Elenoire Ferruzzi (che aveva chiesto un “corno” alla madre) e il suo sputo al passaggio di Nikita Pelizon, continua l’imbarazzante ignoranza della Casa. Questa volta la protagonista è la Murgia: ma cosa ha fatto?

La sorella del giocatore di calcio (famoso nel mondo del gossip per aver lasciato moglie e figli per mettere incinta una ex protagonista di Uomini e Donne) ha buttato il sale a terra dopo il passaggio di Nikita.

Elenoire Ferruzzi, proprio per questo suo atteggiamento, era finita al televoto flash e successivamente il pubblico aveva deciso di eliminarla.

La stessa cosa accadrà a Nicole Murgia? Personalmente credo che non ne sentiremo troppo la mancanza: a voi piace?