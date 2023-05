Nikita Pelizon piange sui social e prende una decisione: ecco quale

La frecciatina al brand di Oriana, Giaele e Micol le è “costata cara”. I fan delle OMG non hanno “perdonato” Nikita Pelizon che ha lanciato una stoccata alle ex colleghe del Grande Fratello Vip.

Durante una diretta social, Nikita ha parlato del suo marchio di giacche lanciando una frecciatina al brand delle ex vippone: “Sono artigianali…comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori o due brillantini…”.

Dopo la risposta di Micol e Giaele, anche i fan delle OMG si sono scatenati contro Nikita che ha aggiustato il tiro su Twitter:

Non si può più scherzare… Anyway, sono contenta quando le persone creano cose nuove, quella battuta è presa solo dagli innumerevoli commenti che ho letto in questi giorni. Era una battuta, nothing more. Peace and love baby.