Nicole Santinelli frequenta Andrea Foriglio dopo aver lasciato Carlo Alberto Mancini ma è interessata anche ad un altro ragazzo? Se questo vi sembra il testo di Mon Amour part. 2, vi state sbagliando.

Facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Nicole Santinelli ha confermato di aver lasciato Carlo Alberto Mancini perché il suo sentimento, dopo la scelta di Uomini e Donne, non è assolutamente aumentato.

Lui si è messo a piangere su Instagram confermando la rottura e lei, a distanza di ore, è intervenuta con un audio dove lascia intendere di voler “frequentare” Andrea Foriglio, la “non” scelta di Uomini e Donne.

Sul web è esploso il “delirio” e molti hanno accusato l’ex tronista di essere senza cuore e di aver preso in giro Carlo Alberto.

E mentre Andrea Foriglio promette di intervenire in serata con un video per fare il punto della situazione, Deianira (con una grammatica un po’ fantasiosa) sgancia la bomba della giornata:

Fonti dicono che pare che Nicole e Andrea si siano non solo sentiti ma anche visti. Perché lei non dice le cose come stanno se così fosse? Povero Carletto e povero Andrea visto che pare ci sia un terzo interesse.