Nicole Santinelli rompe il silenzio dopo la rottura con Carlo Alberto Mancini e lascia aperto (uno spiraglio) ad Andrea Foriglio, la mancata scelta durante Uomini e Donne.

Ciao a tutti. Con tanto dispiacere mi trovo costretta, andando contro i miei tempi, a fare questo comunicato. Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi.

Piuttosto vista la buona fede con cui ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme, o per lo meno di avere il tempo di metabolizzare la mia delusione.

Anche se sono stata io prendere questa decisione l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la proprio essenza per qualcun altro e la mia scelta deriva da particolari emozioni che ho provato in quel momento ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendo giorno dopo giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa.

Nonostante l’incompatibilità ho provato ad andare avanti perché avevo una persona rara vicino e tanto sensibile che diceva di amarmi. Il mio sentimento non è cresciuto ed ho preferito dire la verità.

Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro.