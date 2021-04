Natalia Paragoni in questi giorni ha fatto troppe acrobazie sotto coperta con il suo Andrea Zelletta, scatenando l’ironia del web e parecchi dolori muscolari che ha voluto raccontare su Instagram (il VIDEO in apertura).

Si nota che è lunedì oggi. Sono appena tornata e sono ‘incriccata’. Questa parte qua non riesco a muoverla, posso solo alzarla leggermente. Sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti caldi. Io soffro un po’ di cifosi scoliosi e quando sono un po’ stressata mi fa malissimo la parte dietro cervicale e soprattutto anche le spalle. Infatti anche con Rosa, quando facciamo gli allenamenti, evito sempre di fare la parte superiore perché ho un po’ di dolori.

Poi la confessione bollente di Natalia Paragoni su “Andreuccio”:

Se vi devo proprio dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare però ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano così ed è uscito questo dolore muscolare.

Andreuccio è colpa tua, no dai… Mi dispiace per chi vuole sapere i particolari, se Andrea vuole potrà dire qualcosa ma… Ma niente non sarà né la prima volta né l’ultima. Quando avrò ottant’anni starò ferma. La preoccupazione di queste stories è far sì che mio padre non le veda. Ormai lo avete capito dal libro, c’è un capitolo tutto su di lui. Adesso lo blocco, così non le vede.