Natale Vip, come hanno festeggiato i personaggi famosi: gli alberi dei Ferragnez e gli altri

Natale Vip 2023, come hanno festeggiato i personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano? Scopriamo come sono gli alberi che hanno decorato le case dei volti più amati del mondo dello spettacolo.

Natale Vip, come hanno festeggiato i personaggi famosi: alberi e decorazioni

Chiara Ferragni e Fedez, nonostante il caos generato dal caso Balocco, hanno optato per decorare la loro casa con uno splendido albero di Natale in grado di far sentire appieno l’atmosfera natalizia e Leone e Vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Anche Beatrice Valli e Marco Fantini hanno realizzato un albero di Natale degno di essere chiamato tale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)



Bellissime pure le decorazioni di Caterina Balivo che ha voluto condividere una fotografia in compagnia della figlia Cora:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)



Federica Pellegrini, incinta del primo figlio, ha voluto condividere la fotografia del suo bellissimo albero di Natale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)



Natale Vip 2023 ha portato tante sorprese anche sotto l’albero di Chiara Biasi che ha voluto decorarlo in maniera moderna e giovane:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)



Ecco l’albero di Melissa Satta:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)



E non può mancare nemmeno quello di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: