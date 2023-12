Gli inquilini del Grande Fratello sono pronti a viversi il loro primo Natale da ‘reclusi’ in Casa. Come sappiamo, il prossimo lunedì 25 dicembre non andrà in onda la consueta puntata del lunedì, e sarà così per tutto il mese di dicembre. Ma come trascorreranno il Natale, invece, gli altri protagonisti del reality?

Signorini, Buonamici e Rebecca Staffelli: il racconto del loro Natale

Intervistati dal settimanale Chi, ad intervenire sono stati anche il padrone di casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini, insieme all’opinionista Cesara Buonamici e a Rebecca Staffelli. Signorini ha ricordato con tono nostalgico il Natale di quando era bambino ed ha messo in pausa, in qualche modo, il Grande Fratello:

Ricordo con piacere ogni Natale della mia infanzia. Soprattutto il rito della preparazione. Da quando scendevo in cantina a prendere l’albero e i decori al calendario dell’Avvento, che comperavo dal mio cartolaio nel centro del paese. E poi la letterina a Babbo Natale, la tazza con il latte caldo e i biscotti per le renne, svegliarsi all’alba per scartare i regali. Una magia che non si rinnoverà. Come regalo vorrei un po’ di tempo. Per leggere, per camminare, per studiare, per non avere nulla da fare. Ho fame di tempo e non riesco a saziarla. Quello non si compera. Le curiosità con i miei inquilini me le tolgo tutte durante la puntata. Non ci penso proprio a passare il Natale con loro (ride, ndr), mi dedico ai miei affetti.

Cesara Buonamici, invece, ha svelato con chi degli inquilini dell’edizione del reality passerebbe il Natale:

I miei ricordi più forti sono quelli dell’infanzia. Mio padre, che ho perso quando avevo 20 anni, aveva un modo buffo e divertente di farmi regali: me li nascondeva in scatole e luoghi impensabili per farmi scoprire che le cose preziose si potevano trovare in confezioni di nessun valore. E voleva insegnarmi che si può essere felici per i piccoli pensieri. Anche se, poi, mi gratificava con doni bellissimi. Con il tempo scopri che i regali più belli sono immateriali: una famiglia affettuosa, un lavoro che ti soddisfa, le qualità umane di chi ti sta vicino. Sotto l’albero vorrei trovare un anno ricco di questi sentimenti. Dire con chi passerei il Natale potrebbe mettermi in difficoltà, ma farò uno strappo. Scelgo Vittorio perché è sempre tranquillo e trovo che questa sia una fantastica qualità umana.

Fiordaliso sarebbe invece la compagnia ideale di Rebecca Staffelli:

Ricordo il Natale del 2021 perché io e il mio fidanzato, Alessandro, abbiamo unito le nostre famiglie. Come regalo spero di trovare tanta salute, felicità, serenità, condivisione. Se dovessi chiedere una cosa materiale vorrei uno sgabello più comodo in studio (ride, ndr), ma, in realtà, ci sono legata e non lo cambierei. Il Natale lo passerei con Fiordaliso perché è sincera ed educata.