Con chi vorrebbero trascorrere il Natale in arrivo i concorrenti del Grande Fratello? In occasione della festività più attesa dell’anno, gli inquilini del loft più spiato d’Italia hanno rilasciato una intervista al settimanale Chi, nella quale hanno parlato del loro Natale ideale, di ciò che vorrebbero trovare sotto l’albero e di quale Natale ricordano con particolare affetto.

Natale al Grande Fratello, il desiderio dei concorrenti

Le risposte dei concorrenti del Grande Fratello, rispetto al loro Natale ideale, in qualche modo hanno sorpreso. Scontata ma per nulla banale la risposta di Beatrice Luzzi, che sotto l’albero vorrebbe trovare i suoi adorati (e adorabili) figli e il suo amato cagnolino Simba:

Come regalo vorrei vedere i miei figli e la mia Simba. Nella Casa sto scoprendo che ho troppe marce, non so dove metterle. Ho sempre avuto più energia, più bisogno di mordere la vita rispetto alle persone che mi circondano. E poi ho scoperto una grande resistenza, la capacità di mettere da parte l’orgoglio, la forza di restare me stessa nonostante il fango che mi si butta addosso. Ma non sarò più così buona, il prossimo che mi usa come carne da macello lo sistemo. Il Natale lo passerei con Federico, perché è percettivo, spirituale, vive sulle mie frequenze.

Federico sarebbe il compagno ideale per trascorrere il Natale anche per Vittorio Menozzi, mentre Fiordaliso sceglierebbe di trascorrerlo con la “vecchia guardia” della Casa ed in modo particolare Rosy, Anita e Beatrice.

E’ lo stesso desiderio condiviso da Massimiliano, che però ha un suo Natale del cuore:

Il mio Natale più bello è stato il primo con mia figlia, la mia cucciolotta, che nel 2017 aveva pochi mesi. Ho ancora la foto con me, lei e la mia ex Valentina davanti all’albero e una pallina con le nostre facce stampate. Per Natale vorrei rivedere mia figlia e vorrei anche ritrovare la semplicità e la leggerezza di qualche anno fa. Nella Casa sto scoprendo la mia emotività, non pensavo di essere così piagnone. Il Natale fuori lo passerei con Alex e Giuseppe, due persone autentiche.

Giuseppe Garibaldi trascorrerebbe il suo Natale fuori con Anita, Samira, Paolo, Letizia e Massimiliano, ma ripensando al passato ha raccontato:

Ricordo il Natale del 2020, il primo in cui in famiglia siamo stati tutti insieme. Quell’anno, infatti, il nostro bar era chiuso per il Covid e, per la prima volta, non eravamo a disposizione degli altri, ma solo di noi stessi. Come regalo vorrei un messaggio delle mie nipotine.

Anche Anita lo trascorrerebbe con Samira e Giuseppe, mentre Grecia sceglierebbe Beatrice. Perla Vatiero, che ha ammesso di sentire forte la mancanza di Mirko Brunetti, sotto l’albero vorrebbe una lettera della sua famiglia e fuori dalla Casa festeggerebbe il Natale con Letizia. Greta, invece, sceglierebbe Rosy:

Sotto l’albero vorrei trovare la mia famiglia e abbracciare tutti. O una loro foto. Nella Casa ho capito quanto sono fragile, anche se pensavo di essere forte. Sto scoprendo insicurezze, ferite aperte, sto cercando di lavorare per tirare fuori il carattere perché oggi non ce l’ho. Qui posso aprirmi ed è una cosa che di solito non faccio. Posso raccontare la mia tristezza, le mie paure e le mie insicurezze. Il Natale fuori lo passerei con Rosy, perché ci assomigliamo, abbiamo avuto sofferenze simili. Ha un lato di mia mamma che mi manca, mi vuole bene.

Letizia Petris ricorda con estremo affetto il Natale trascorso con i suoi genitori a San Patrignano:

Il Natale più bello è quello del 2017 quando, con papà e mamma, eravamo a San Patrignano, abbracciati a cantare Merry Christmas. Sotto l’albero vorrei trovare la mia mamma con il mio cane. La cosa che sto scoprendo è che sono una donna indipendente con tanti valori e che posso farcela da sola. Il Natale lo passerei con Paolo perché mi ha aiutato a capire quanto valgo.

Ed anche l’ultima arrivata, Rosanna Fratello, lo passerebbe con Paolo perché, spiega, le trasmette molta allegria. Quest’ultimo tuttavia sceglierebbe Letizia. Monia sceglierebbe la compagnia di Giuseppe e Greta, mentre Rosy ha ammesso:

Il Natale lo passerei con Anita, Fiordaliso, Vittorio, Greta, Mirko, Marco, Max, Bea, Grecia, Sara.

Infine, Marco Maddaloni ha svelato:

Vorrei trovare sotto l’albero la mia famiglia. Vorrei una maglietta con la loro foto e il loro odore. Nella Casa sto scoprendo che c’è un tempo per ogni cosa, non sono più quello di cinque anni fa, che avrebbe fatto di tutto per vincere. Oggi mi accorgo che mi manca la mia famiglia, resto perché non amo mollare, ma sono cambiato tanto. Il Natale fuori da qui lo passerei con Rosy.