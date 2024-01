Danny Quinn, noto attore e regista, è figlio del celebre attore Anthony Quinn. Nato a Roma il 16 aprile 1964, ha avuto una vita personale interessante e movimentata: scopriamo chi è sua moglie ed i figli.

Nancy Maamary è la moglie di Danny Quinn

Danny Quinn si è sposato con Nancy Maamary nel 2016. La moglie dell’attore proviene da una famiglia aristocratica libanese e ha condotto un programma televisivo a Beirut.

La storia d’amore tra Nancy e Danny ha avuto inizio in Sardegna, dove la coppia si è conosciuta per la prima volta.

La cerimonia nuziale di Danny Quinn e Nancy Maamary si è celebrata a Verona, nella suggestiva Villa Mosconi-Bertani ad Arbizzano di Negrar.

La decisione di scegliere Verona come location sembra essere stata influenzata da Danny, il quale ha un legame affettivo con questa città per via della storia della sua famiglia.

I figli della coppia

Nel 2018, la coppia ha festeggiato la nascita di Luna Quinn. Oltre alla sua carriera nel cinema e ai progetti futuri, Danny Quinn dedica molta attenzione alla sua famiglia e alla crescita della figlia.

La Vita Prima di Nancy

Prima di Nancy Maamary, Quinn era sposato con l’attrice statunitense Lauren Michael Holly dal 1991 al 1993.

Successivamente, Holly ha sposato Jim Carrey nel 1996, ma il loro matrimonio è durato meno di un anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danny Quinn (@danny.a.quinn)